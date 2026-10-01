Participation au prochain gouvernement : le RNI tranchera ce samedi (VIDEO)

Le bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) s’est dit disposé à participer au prochain gouvernement, alors que Fatima Ezzahra El Mansouri poursuit ses consultations avec les partis politiques après sa nomination par le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué publié jeudi à l’issue de sa réunion de mardi, le parti estime qu’une présence au sein de la majorité gouvernementale lui permettrait de poursuivre sa contribution aux chantiers et aux réformes engagés, de consolider les acquis et de relever les défis de la prochaine étape, au service des intérêts supérieurs du pays et des attentes des citoyens.

Le bureau politique a ainsi décidé de convoquer le Conseil national du parti samedi 3 octobre 2026 à Rabat. Celui-ci sera chargé de débattre et de décider de la participation du RNI au prochain gouvernement, à la lumière des résultats des consultations politiques et des enjeux de la période, conformément aux orientations du parti et en donnant la priorité à l’intérêt supérieur du pays.

De son côté, Mohamed Chaouki, président du RNI, a déclaré que sa rencontre avec la Cheffe du gouvernement désignée avait été marquée par un débat responsable, empreint de clarté et de franchise.

S’exprimant à l’issue de cet entretien, tenu mercredi au siège du Parti authenticité et modernité (PAM), Chaouki a indiqué que les échanges avaient porté sur les défis auxquels le Maroc sera confronté dans les prochaines années.

Cette rencontre a également permis de prendre connaissance de la vision de la Cheffe du gouvernement désignée.

Le président du RNI a par ailleurs exprimé sa fierté face à la confiance royale accordée à Fatima Ezzahra El Mansouri, première femme nommée à la tête du gouvernement au Maroc.

H.M.