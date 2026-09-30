Formation du gouvernement: Mansouri rencontrera l’UC, le MDS et le PJD ce jeudi

Le Parti authenticité et modernité (PAM) poursuit ses consultations avec les différentes formations politiques en vue de former le prochain gouvernement, après avoir tenu, ce mercredi, deux réunions avec le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal.

Selon les informations obtenues par le Site Info, le PAM tiendra demain, jeudi 1er octobre, une série de réunions avec plusieurs formations politiques. Le parti rencontrera d’abord l’Union constitutionnelle (UC), puis le Mouvement démocratique et social (MDS), avant de tenir une réunion avec le Parti de la justice et du développement (PJD).

Le « Parti du tracteur », dirigé par la cheffe du gouvernement, Fatima-Zahra Mansouri, devrait également rencontrer, vendredi, l’Alliance de la gauche.

Parallèlement, le processus de formation du nouveau gouvernement marocain est entré, ce mercredi, dans sa première phase politique, avec le lancement des consultations menées par la cheffe du gouvernement désignée, Fatima-Zahra Mansouri. Celle-ci a été nommée la veille par le Roi Mohammed VI et chargée de former le gouvernement, après la victoire du PAM aux élections législatives du 23 septembre.

Fatima-Zahra Mansouri a entamé ses consultations mercredi matin au siège du PAM à Rabat, en recevant une délégation du RNI, dans le cadre de la première rencontre officielle du processus visant à définir les contours de la majorité qui dirigera le prochain gouvernement.

La délégation du RNI était composée, outre Mohamed Chaouki, du dirigeant du parti Rachid Talbi Alami et de Mohamed Boussaid. Elle a été accueillie, du côté du PAM, par plusieurs responsables du parti, notamment Abdellatif Ouahbi, Fouzi Lekjaa et Ahmed Akhchichine.