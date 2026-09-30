Finale Maroc-Sénégal : comment se déroulera l’audience devant le TAS ?

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L’audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) consacrée à l’appel de la Fédération sénégalaise de football contre la CAF et la FRMF, concernant la finale de la CAN 2025, se tiendra le jeudi 8 octobre à Lausanne.

Dans un communiqué, le TAS précise que l’audience aura lieu en présentiel à son siège, à huis clos. Les parties n’ayant pas demandé qu’elle soit publique, les journalistes ne pourront pas assister aux débats.

Prévue à partir de 9h30, l’audience devrait s’achever dans l’après-midi. Des représentants des fédérations marocaine et sénégalaise seront présents sur place, tandis que la CAF sera représentée par ses avocats. Les échanges se dérouleront en français, conformément à l’accord des parties.

Le TAS ajoute également que la formation arbitrale sera présidée par le Français Gérald Simon, aux côtés de l’Italien Luigi Fumagalli et de l’Allemand Ulrich Haas. À l’issue de l’audience, les trois arbitres entameront leurs délibérations.

«Aucune décision ne sera rendue le jour de l’audience. À ce stade, la date à laquelle la sentence finale sera prononcée ne peut pencore être précisée», souligne le tribunal.

H.M.