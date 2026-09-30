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Cristiano Ronaldo annonce qu’il quitte le rassemblement de l’équipe du Portugal (PHOTO)

AFP30 septembre 2026 - 19:10
Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo leaves the pitch after being substituted during the UEFA Nations League league phase group A4 football match between Portugal and Wales at Jose Alvalade stadium in Lisbon on September 24, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo a annoncé mercredi sur Instagram avoir quitté le rassemblement de l’équipe du Portugal à Copenhague, à la veille d’un match de Ligue des nations contre le Danemark, en promettant d’expliquer « en temps voulu » les motifs de sa décision.

« Après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d’une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai pris la décision de quitter le stage de la sélection nationale », a écrit le quintuple Ballon d’or après que l’entraîneur Jorge Jesus eut tenté de nier tout « incident » avec le joueur de 41 ans, qu’il avait laissé sur le banc lors du match en Norvège dimanche.

 

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