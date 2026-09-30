Cristiano Ronaldo annonce qu’il quitte le rassemblement de l’équipe du Portugal (PHOTO)

Cristiano Ronaldo a annoncé mercredi sur Instagram avoir quitté le rassemblement de l’équipe du Portugal à Copenhague, à la veille d’un match de Ligue des nations contre le Danemark, en promettant d’expliquer « en temps voulu » les motifs de sa décision.

« Après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d’une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai pris la décision de quitter le stage de la sélection nationale », a écrit le quintuple Ballon d’or après que l’entraîneur Jorge Jesus eut tenté de nier tout « incident » avec le joueur de 41 ans, qu’il avait laissé sur le banc lors du match en Norvège dimanche.

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