Lesotho-Maroc: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Elim. CAN 2027)

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Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce mardi avec le Lesotho, en marge de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2027.

La sélection marocaine de football a effectué, lundi après-midi à Bloemfontein, son ultime séance d’entraînement avant la rencontre. Programmée à 15h00 au Toyota Stadium de Bloemfontein, cette séance d’une heure et quinze minutes a connu la participation de l’ensemble des joueurs présents avec le groupe.

Le staff technique a consacré cette dernière séance aux ultimes réglages tactiques et techniques, à la veille de cette confrontation.

Les Lions de l’Atlas affronteront le Lesotho, avec l’ambition de conclure cette séquence internationale sur une note positive. Après la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, le Maroc occupe la tête du groupe A avec trois points et une différence de buts de +2, devant le Niger, également crédité de trois points (+1).

Le Lesotho, battu vendredi dernier par le Niger (0-1), et le Gabon comptent zéro point.

Le coup d’envoi du match Lesotho-Maroc sera donné à 13 heures. Il sera retransmis sur beIN Sports Mena 3 et beIN Sports 1 FR.

H.M.