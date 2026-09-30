Gasoil: le litre franchira le seuil des 16 dirhams à partir de jeudi

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Les prix des carburants devraient connaître de nouvelles hausses à partir de minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, 1er octobre.

Selon une source informée citée par le Site Info, le prix du gasoil augmentera de 80 centimes à compter de minuit, tandis que celui de l’essence connaîtra une nouvelle hausse de 39 centimes. Le prix du Gasoil dépassera ainsi les 16 dirhams/ le litre.

La dernière hausse des prix des carburants au Maroc remonte au 16 septembre dernier. Les stations-service avaient alors enregistré une augmentation de 0,34 dirham par litre pour le gasoil et de 0,27 dirham pour l’essence.

Ces hausses successives accentuent la pression économique sur les citoyens et les professionnels, alors que les regards restent tournés vers l’évolution des marchés mondiaux de l’énergie et son éventuel impact sur les prix sur le marché national.

Dans ce contexte, El Houcine Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la Samir, a indiqué que, selon les données du marché international et en comparant les prix moyens enregistrés durant la première et la seconde moitié de juillet 2026, le prix du gasoil sur le marché international est passé d’environ 7,5 dirhams à 9,4 dirhams, soit une hausse de plus de 25 %.

Dans le même temps, le prix du baril de pétrole a augmenté de moins de 10 %, sur fond de poursuite de la guerre russo-ukrainienne et du conflit américano-israélo-iranien dans le Golfe, ainsi que des perturbations qui en ont résulté, notamment la mise sous pression des voies maritimes stratégiques, la destruction d’infrastructures énergétiques et la baisse des stocks d’énergie.