CAN 2027: Ouahbi exige 100 % de concentration face au Lesotho

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a insisté, lundi à Bloemfontein, sur l’importance de rester concentré et de respecter l’adversaire lors du match qui opposera le Maroc au Lesotho, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

Lors d’une conférence de presse tenue à la veille de cette rencontre, Ouahbi a déclaré que « c’est l’un de nos objectifs, parmi d’autres. Les conditions sont différentes, mais nous devons rester concentrés sur ce que nous savons bien faire ».

Pour le sélectionneur national, la meilleure manière d’aborder ce type de rencontre consiste à « se concentrer sur nous-mêmes, nous adapter aux conditions et ne pas chercher d’excuses ».

Il a également expliqué que les nouveaux joueurs seront intégrés progressivement, dans le cadre d’un processus continu, précisant que la sélection marocaine est au complet à Bloemfontein, à l’exception de Nayef Aguerd, qui poursuit son protocole de récupération.

Ouahbi a par ailleurs indiqué que l’ensemble du groupe s’était entraîné dimanche, ajoutant que « pour le match de demain, nous avons plusieurs options ».

Le sélectionneur a également mis en garde contre « le piège de la facilité, sous prétexte que nous sommes favoris ou autre », insistant sur la nécessité de « se préparer à 100 %, d’aborder le match avec sérieux et de respecter l’adversaire ».

De son côté, l’international marocain Issa Diop a affiché la détermination de ses coéquipiers à donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette rencontre entre les Crocodiles du Lesotho et les Lions de l’Atlas. Le coup d’envoi sera donné à 15h00, heure locale (13h00 GMT), au stade Free State Toyota.

À l’issue de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027, le Maroc occupe la tête du groupe A avec trois points et une différence de buts de +2, devant le Niger, qui compte également trois points (+1).

Le Lesotho, battu vendredi dernier par le Niger (1-0), occupe la dernière place du groupe avec zéro point, à égalité avec le Gabon.