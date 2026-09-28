Mohamed Ouahbi avant Maroc-Lesotho : « Notre objectif est de gagner »

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a assuré que les Lions de l’Atlas étaient prêts à affronter le Lesotho, mardi, pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Il a insisté sur la nécessité de s’adapter aux conditions de jeu et de viser la victoire, sans chercher d’excuses.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Ouahbi a souligné que les conditions rencontrées en Afrique diffèrent de celles auxquelles certains joueurs sont habitués en Europe. Il s’est dit convaincu que son équipe saurait s’y adapter pour obtenir un résultat positif.

« Quand nous jouons à l’extérieur, nous trouvons des conditions différentes. Nous devons nous adapter et éviter d’invoquer des excuses, comme la chaleur, car notre objectif est de gagner. Les joueurs doivent aussi apprendre à connaître les conditions dans les autres pays africains », a-t-il déclaré.

A noter que le Maroc affrontera le Lesotho en Afrique du Sud, mardi à 13h00. Face au Gabon, en marge de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2027, les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de 2 à 0 au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

H.M.