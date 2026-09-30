Wydad: le départ de Paulo Sérgio réclamé par plusieurs composantes du club

Le Wydad de Casablanca est actuellement sous le feu des critiques, avec une grogne qui vise particulièrement l’équipe première et, en premier lieu, son entraîneur Paulo Sérgio, dont le départ est désormais réclamé par une partie des composantes du club.

Contactée par le Site Info, une source proche du dossier a indiqué que plusieurs acteurs du Wydad avaient demandé au président, Ibrahim El Assri, de se pencher dans les plus brefs délais sur la situation et l’avenir de Paulo Sérgio, sans attendre davantage.

Selon la même source, des responsables et cadres du club estiment à l’unanimité que le prochain match face au Difaâ Hassani d’El Jadida pourrait suffire à trancher l’avenir de l’entraîneur, sans attendre l’issue de la troisième journée du championnat.

Notre source précise également qu’un résultat négatif face au Difaâ Hassani d’El Jadida pourrait accentuer la pression sur le président du Wydad et le pousser à prendre une décision concernant l’avenir de Paulo Sérgio à la tête de l’équipe première.