Maroc-Ghana annulé : le Mali nouvel adversaire des Lions de l’Atlas

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Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football disputera un match amical face au Mali, dimanche prochain à Tanger.

Cette rencontre est prévue au Grand Stade de la Cité du Détroit à 18h00, souligne la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans un communiqué.

Ce match amical devait opposer le Maroc au Ghana avant que la fédération ghanéenne n’informe par courrier la FRMF de son désistement pour des raisons internes, ajoute la FRMF.

Les Lions de l’Atlas avaient signé deux victoires par 2 buts à 0, respectivement face au Gabon et au Lesotho, pour le compte des 1re et 2è journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027).

S.L.