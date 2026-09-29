Nasredine Nabi sera-t-il le prochain entraîneur du WAC ?

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La défaite du Wydad de Casablanca en première journée de la Botola face au Wydad Témara et l’avenir de son entraîneur, le Portugais Paulo Sérgio, alimentent le débat parmi les supporters et les proches du club.

Selon une source proche du WAC, contactée par Le Site info, la direction a reçu plusieurs propositions d’entraîneurs susceptibles de prendre les rênes de l’équipe en cas de départ du technicien actuel.

On apprend ainsi que le Tunisien Nasreddine Nabi figure parmi les noms évoqués pour d’éventuelles négociations si les mauvais résultats se poursuivent et que le club décide de changer d’entraîneur.

Et d’ajouter que certains responsables du Wydad doutent de la capacité de Paulo Sérgio à redresser la situation. La direction préfère toutefois éviter toute décision précipitée et lui laisser le temps de faire ses preuves.

H.M.