Wydad : Paulo Sérgio (déjà) sur la sellette ?

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Le Wydad de Casablanca s’est incliné face au Wydad Témara samedi au complexe Mohammed V sur le score de 3 buts à 1, en marge de la 1ère journée de la Botola. Cette défaite a suscité une vive déception chez les supporters, dont certains réclament le départ de l’entraîneur Paulo Sérgio.

Contactée par Le Site info, une source proche du club reconnaît que cette défaite est douloureuse, mais assure qu’elle ne conduira pas la direction à se séparer immédiatement de l’entraîneur.

Selon cette source, les dirigeants évalueront les résultats de Paulo Sérgio après au moins trois journées de la Botola avant de trancher concernant son avenir. Ils estiment qu’une seule défaite ne suffit pas à justifier son départ.

L’entraîneur fait néanmoins l’objet de critiques de la part de supporters, qui le tiennent, ainsi que plusieurs joueurs, pour responsable de la défaite.

H.M.