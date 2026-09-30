Wydad-DHJ : plusieurs absences dans les rangs des Rouges

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Le Wydad de Casablanca prépare son deuxième match de Botola face au DHJ avec plusieurs absences importantes, qui obligeront l’entraîneur portugais Paulo Sérgio à revoir ses options.

Le Jordanien Nizar Al-Rashdan et le Béninois Junior Olugbade manqueront la rencontre en raison de leurs engagements avec leurs sélections durant la trêve internationale.

Le Wydad devra aussi se passer de Walid Nassi pour une longue période après son opération à l’épaule, ainsi que du gardien Rachid Ghanimi, blessé lors d’une séance d’entraînement la semaine dernière.

À ces absences s’ajoute celle d’Ayman El Wafi, écarté des entraînements collectifs à la suite d’une mesure disciplinaire prise par la direction du club. Il ne figure donc pas dans les plans du staff technique pour cette confrontation.

Ces absences surviennent à un moment délicat pour le Wydad, qui espère réagir rapidement après sa défaite face au Wydad Témara (3-1) lors de la première journée de la Botola.

H.M.