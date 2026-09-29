Après la victoire face au Lesotho, Ouahbi affiche sa satisfaction

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s’est dit « satisfait » du rendement des Lions de l’Atlas, après leur victoire face au Lesotho, mardi à Bloemfontein (Afrique du Sud), pour le compte de la deuxième journée du Groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2027.

« Le plan qu’on a eu c’était de gagner ce match à domicile, surtout après la rencontre remportée face au Gabon, et on va garder le même plan. Nous sommes une équipe qui aspire beaucoup et ce match a été l’occasion de donner du temps de jeu à ceux qui le méritent », a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’après-match.

Mais le plus important, c’est d’aborder les matchs avec beaucoup de sérieux quel que soit l’adversaire, a-t-il poursuivi, notant que « sur un terrain pareil, il a fallu être très juste techniquement avec des passes combinées ».

Il a estimé que les Lions de l’Atlas, « un groupe très compact qui a pratiquement dominé la rencontre », ont créé beaucoup d’occasions et ont assez fait bien les choses.

« Nous sommes satisfaits du voyage, satisfait de l’accueil qu’on a eu, mais aussi et surtout des trois points de cette victoire », a souligné le technicien national.

La sélection marocaine s’est imposée face à son homologue du Lesotho (2-0) au Toyota Stadium de Bloemfontein pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-2027 (Groupe A).

Brahim Diaz a ouvert le score à la 45ème minute, avant qu’Azzedine Ounahi ne double la mise à la 82ème minute.

Lors de la première journée, le Maroc s’était imposé face au Gabon (2-0), vendredi dernier au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Grâce à ces deux victoires, les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe A avec six points, devant le Niger (3 pts) qui affrontera le Gabon plus tard dans la soirée.