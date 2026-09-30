Coalition gouvernementale : Fatima Ezzahra El Mansouri reçoit Mohamed Chaouki

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Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), s’est rendu ce mercredi matin au siège du Parti Authenticité et Modernité (PAM), pour rencontrer Fatima Ezzahra El Mansouri, la Cheffe du gouvernement désignée par le roi Mohammed VI.

Chouki était accompagné, lors de sa rencontre avec El Mansouri, destinée à entamer les consultations en vue de la formation de la prochaine coalition gouvernementale, de Rachid Talbi Alami et Mohamed Boussaid.

À leur arrivée au siège du PAM, dans le quartier Agdal, à Rabat, les dirigeants du RNI ont été accueillis par Abdellatif Ouahbi, membre du bureau politique du parti et ministre au sein du gouvernement sortant.

A noter que la Cheffe du gouvernement désignée reçoit les différentes formations politiques selon l’ordre issu des urnes lors des élections organisées mercredi dernier. Une délégation du Parti de l’Istiqlal est également attendue au siège du PAM afin d’entamer les négociations en vue de la formation de la coalition gouvernementale.

H.M