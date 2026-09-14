Finale CAN 2025 : Maroc-Sénégal, ce que le TAS doit encore trancher

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Le feuilleton de la finale de la CAN 2025 n’est toujours pas terminé. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examinera en octobre le recours du Sénégal contre la décision de la CAF qui a transformé l’issue de la finale. En attendant l’audience, le Maroc reste officiellement le vainqueur de la compétition.

La finale de la CAN 2025 continue de produire ses effets, plusieurs mois après le coup de sifflet final. Et cette fois, c’est à Lausanne que se jouera la prochaine étape. Le Tribunal arbitral du sport a fixé au 8 octobre 2026 l’audience consacrée au recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Une précision s’impose d’emblée : il n’y a, à ce jour, aucun verdict du TAS. L’audience du 8 octobre constituera une nouvelle étape de la procédure et non l’annonce d’une décision. Le Tribunal précise d’ailleurs que les parties n’ont pas demandé de procédure accélérée et que la sentence ne sera pas rendue le jour de l’audience.

Du terrain au tapis vert

Pour comprendre l’enjeu du recours, il faut revenir à la soirée de la finale.

Le Sénégal avait remporté la rencontre sur le terrain, 1-0 après prolongation, au terme d’un match marqué par un épisode particulièrement tendu dans les dernières minutes. Plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté momentanément la pelouse avant de revenir poursuivre la rencontre.

L’affaire ne s’est toutefois pas arrêtée au résultat sportif.

Après plusieurs recours et décisions disciplinaires, le Jury d’appel de la CAF a rendu, le 17 mars 2026, une décision qui a complètement changé la situation. En application de l’article 84 du règlement de la CAN, il a déclaré le Sénégal forfait et homologué le match sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. La décision de première instance a été annulée et la réserve introduite par la FRMF déclarée fondée.

C’est cette décision que Dakar conteste désormais devant le TAS.

Ce que demande exactement le Sénégal

Le recours de la Fédération sénégalaise a été enregistré par le TAS le 25 mars 2026.

La demande sénégalaise ne porte pas simplement sur une modification du score. La FSF demande l’annulation de la décision prise par la CAF et souhaite que le TAS reconnaisse le Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025.

Autrement dit, le dossier soumis aux arbitres dépasse largement une simple question disciplinaire. Il s’agit de déterminer si la décision de la CAF de déclarer le Sénégal forfait et d’attribuer la victoire au Maroc peut juridiquement être maintenue.

Pourquoi le dossier est particulièrement sensible

La difficulté vient du fait que les deux versions de l’histoire reposent sur des réalités différentes.

Côté sénégalais, le résultat obtenu sur le terrain reste au cœur de la contestation. Le Sénégal a effectivement repris le jeu après l’interruption et a remporté la finale.

Côté marocain, la FRMF s’est appuyée sur les dispositions disciplinaires du règlement de la CAN pour contester le comportement de la sélection sénégalaise. Le Jury d’appel de la CAF a finalement considéré que ce comportement entrait dans le champ des articles 82 et 84 et a retenu le forfait.

Le TAS devra donc examiner les arguments des parties et apprécier si l’interprétation retenue par la CAF peut être confirmée.

Le Maroc est-il champion d’Afrique aujourd’hui ?

Oui, selon la dernière décision actuellement en vigueur.

C’est un point important alors que des informations contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

La décision du Jury d’appel de la CAF du 17 mars reste, à ce stade, la décision applicable : le Sénégal est déclaré forfait et le match est homologué 3-0 pour le Maroc. Le recours devant le TAS ne constitue pas en lui-même une nouvelle décision sportive.

Le TAS doit maintenant examiner si cette décision doit être maintenue ou annulée.

Attention aux faux verdicts

Le dossier a également été pollué par plusieurs publications annonçant prématurément une prétendue décision du TAS.

Des documents présentés comme des décisions officielles ont notamment circulé sur les réseaux sociaux. Le sujet a été suffisamment sensible pour provoquer plusieurs mises au point dans la presse et de la part des parties concernées.

Le calendrier officiel du TAS permet aujourd’hui de couper court à une partie de ces rumeurs : l’audience est fixée au 8 octobre 2026 et aucune sentence n’a encore été rendue dans cette affaire. Le Tribunal indique lui-même que les informations officielles relatives à la procédure doivent être vérifiées auprès de ses canaux.

Une audience à huis clos

Autre élément à retenir : l’audience du 8 octobre se tiendra au siège du TAS, à Lausanne, à huis clos.

Le Tribunal a précisé que les parties n’avaient pas souhaité rendre l’audience publique. La procédure suit par ailleurs un calendrier standard, aucune procédure accélérée n’ayant été convenue entre les protagonistes.

Cela signifie que le 8 octobre ne donnera pas nécessairement lieu à un nouveau grand épisode médiatique avec un verdict immédiat.

Après les débats, les arbitres devront délibérer avant de rendre leur sentence.

Et après le 8 octobre ?

C’est probablement l’un des points les plus importants pour le public.

Il faudra encore attendre après l’audience pour connaître l’issue définitive du dossier.

Le TAS n’a pas annoncé de date pour sa décision. Son communiqué du 24 juillet précise explicitement que la sentence ne sera pas rendue le jour de l’audience.

Trois scénarios peuvent alors être envisagés : le TAS peut confirmer la décision de la CAF, l’annuler ou modifier certains éléments de la décision contestée, selon les conclusions auxquelles parviendra la formation arbitrale.

Le point central reste toutefois la demande sénégalaise : obtenir l’annulation de la décision de la CAF et être reconnu comme vainqueur de la CAN 2025.

Le dernier mot n’a donc pas encore été dit

La finale Maroc-Sénégal a connu deux vies.

La première s’est jouée sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, où le Sénégal s’est imposé après prolongation.

La seconde s’est déplacée sur le terrain disciplinaire et juridique, avec la décision de la CAF du 17 mars qui a déclaré le Sénégal forfait et attribué le match au Maroc sur le score de 3-0.

La troisième étape aura lieu à Lausanne.

Le 8 octobre, le TAS examinera le recours sénégalais. Mais le verdict ne sera pas connu ce jour-là.

En attendant, une seule situation fait foi : le Maroc demeure officiellement le vainqueur de la CAN 2025, tandis que le Sénégal continue de contester cette décision devant la plus haute instance arbitrale du sport.

S.L.