Mohamed Chaouki salue un échange « clair et franc » avec Fatima Ezzahra El Mansouri

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a déclaré que la rencontre qui l’a réuni avec la Cheffe du gouvernement désignée a été marquée par un débat responsable, empreint de clarté et de franchise.

S’exprimant à l’issue de cette rencontre, tenue mercredi matin au siège du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Chaouki a indiqué que les deux parties ont évoqué les défis auxquels le Maroc sera confronté à l’avenir.

Selon lui, cette rencontre a également été l’occasion de prendre connaissance de la vision de la Cheffe du gouvernement désignée. « Le RNI, lorsqu’il aborde les défis à venir, agit toujours avec un sens des responsabilités et contribuera à servir les intérêts supérieurs de la Nation », a-t-il souligné.

Dans le même contexte, le président du RNI a exprimé sa fierté quant à la confiance royale placée en Fatima Ezzahra El Mansouri.

A noter que Mohamed Chaouki était accompagné, lors de sa rencontre avec El Mansouri pour entamer les consultations, de Rachid Talbi Alami et Mohamed Boussaid.

H.M.