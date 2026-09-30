Après le RNI, Fatima Ezzahra El Mansouri rencontre les dirigeants de l’Istiqlal

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La Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, a rencontré les dirigeants de l’Istiqlal dans le cadre des consultations pour la formation du nouveau gouvernement.

La délégation de l’Istiqlal était conduite par son secrétaire général, Nizar Baraka, accompagné de Mohamed Ould Errachid, d’Abdessamad Kayouh et d’Abdeljabbar Errachidi.

El Mansouri avait entamé ses consultations mercredi matin au siège du PAM, à Rabat, en recevant une délégation du RNI. Il s’agissait de la première rencontre officielle destinée à définir les contours de la prochaine majorité gouvernementale.

En plus de son président Mohamed Chaouki, la délégation du RNI comptait Rachid Talbi Alami et Mohamed Boussaid. Elle a été accueillie par plusieurs dirigeants du PAM, dont Abdellatif Ouahbi, Fouzi Lekjaa et Ahmed Akhchichine.

H.M.