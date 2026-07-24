CAN 2025 : le TAS tiendra une audience le 8 octobre prochain

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé au 8 octobre prochain l’audience qui devra trancher le litige relatif au vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Cette procédure opposera la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football (CAF) ainsi qu’à la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Selon les informations rapportées par le journaliste spécialisé Ben Jacobs, correspondant football pour GiveMeSport et commentateur pour talkSPORT, les différentes parties ne sont pas parvenues à un accord pour accélérer l’examen du dossier. La procédure suivra donc le calendrier habituel prévu par les règles du Tribunal arbitral du sport.

L’audience se tiendra à huis clos, conformément aux dispositions applicables en la matière. À son issue, le collège arbitral du TAS entamera ses délibérations avant de rendre sa décision, qui sera particulièrement attendue par les différentes parties.

Cette audience constitue une étape décisive dans un dossier aux enjeux sportifs et juridiques majeurs, alors que le verdict du TAS pourrait avoir des répercussions importantes sur l’attribution officielle du titre de la CAN 2025.

Aucune date n’a, pour l’heure, été communiquée concernant la publication de la décision finale du Tribunal arbitral du sport. Celle-ci interviendra après l’examen des arguments et des éléments présentés par les différentes parties lors de l’audience du 8 octobre.

D.Y

🚨 BREAKING: The Court of Arbitration for Sport has scheduled a hearing to decide on who won the 2025 AFCON title. It will take place on October 8 between the Senegalese Football Federation and the Confederation of African Football (CAF) and the Royal Moroccan Football… pic.twitter.com/SoaBZnAFro — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2026