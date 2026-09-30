Formation du gouvernement: une rencontre prévue entre El Mansouri et Benkirane

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Le Parti de la justice et du développement (PJD) a annoncé que son secrétaire général, Abdelilah Benkirane, avait reçu mardi soir un appel de Fatima Ezzahra El Mansouri, nommée Cheffe du gouvernement et chargée de le former, pour l’inviter à une rencontre.

Dans une publication, le parti précise que Benkirane a accueilli favorablement cette invitation et laissé à El Mansouri le soin de proposer une date.

Cette rencontre est prévue alors que le PJD a clairement annoncé son choix de rester dans l’opposition, une position approuvée il y a quelques jours par son Conseil national.

A noter que Fatima Ezzahra El Mansouri doit entamer ce mercredi ses consultations avec les partis politiques en vue de constituer une majorité gouvernementale, en recevant les délégations du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Parti de l’Istiqlal.

H.M.