Ziyech: «Je serai toujours fier d’être Marocain»

L’international marocain Hakim Ziyech a évoqué son attachement au Maroc, affirmant que l’amour de son pays est un sentiment qui accompagne l’être humain depuis son enfance et reste présent tout au long de sa vie.

Dans un entretien accordé à la chaîne brésilienne de Botafogo, Ziyech a déclaré : «L’amour du pays est quelque chose avec lequel on naît et je serai toujours fier d’être Marocain»

La star marocaine a ajouté : «C’est un sentiment qui vous accompagne depuis l’enfance et avec lequel vous grandissez. C’est quelque chose de très particulier, surtout dans mon cas puisque j’ai choisi de représenter le Maroc»

Ziyech a également souligné sa satisfaction de pouvoir connaître le succès avec son pays : «Je suis heureux de pouvoir réussir avec mon pays», en référence à la fierté qu’il éprouve pour son parcours avec la sélection nationale.

Surnommé «le Magicien», Hakim Ziyech possède une riche carrière, marquée notamment par des passages à l’Ajax Amsterdam, Chelsea et Galatasaray.

La saison dernière, il avait porté les couleurs du Wydad de Casablanca, avant de rejoindre Botafogo au début de la saison actuelle, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en décembre 2028.