VIDEO. Les images qui donnent des frissons après Maroc-Canada

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Après leur large victoire (3-0) face au Canada en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, les Lions de l’Atlas ont célébré ce succès avec leurs supporters dans les tribunes du Houston Stadium.

Dans une ambiance exceptionnelle, les joueurs marocains se sont dirigés vers les fans venus en nombre soutenir la sélection nationale. Applaudissements, chants et scènes de communion ont marqué ces instants de fête entre les Lions et le public marocain.

Certains joueurs n’ont pas hésité à encourager les supporters à donner encore plus de voix, faisant monter l’ambiance d’un cran. Drapeaux rouges et verts, chants et scènes de liesse ont rythmé cette célébration mémorable après la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle image forte de l’union entre les Lions de l’Atlas et leurs supporters durant cette Coupe du monde 2026.

D.Y