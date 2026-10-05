Golden Boy 2026: Ayyoub Bouaddi parmi les finalistes

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L’international marocain Ayyoub Bouaddi a été nommé parmi les finalistes du Golden Boy 2026, une distinction qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Le nom du jeune milieu de terrain, sociétaire de Manchester City (Premier League), figure sur la liste des 25 finalistes en lice pour ce prestigieux trophée, dévoilée lundi à Rome par le quotidien italien spécialisé « Tuttosport ».

Le Lion de l’Atlas a été transféré cet été à Manchester City en échange de 100 millions d’euros. Agé de 19 ans, l’ancien Lillois (Ligue 1) intègre pour la première fois le cercle fermé des finalistes.

Après un premier match en Coupe du monde 2026 étincelant et plein de maturité face au Brésil, il s’est imposé comme une pièce maîtresse de la sélection marocaine, comme il l’était à Lille.

Parmi les joueurs finalistes figurent le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsi et son équipier Xavi Espart, le latéral du PSG Warren Zaïre-Emery, ainsi que Yan Diomandé et Endrick (Real Madrid), l’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi, Franco Mastantuono (Fiorentina) et Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Ils étaient 100 prétendants au début, avant de voir la liste se réduire au fil des mois. Les 25 finalistes seront départagés par un panel de journalistes sportifs de plusieurs grands médias européens.

Le choix du lauréat repose sur trois piliers, à savoir la performance sportive, le temps de jeu et la force du club, auxquels s’ajoute un bonus composite prenant en compte les performances internationales et européennes.

Selon le règlement du Trophée, un joueur ayant déjà été distingué ne peut prétendre à un deuxième sacre.

S.L.