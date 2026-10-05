Trois titularisations pour Ounahi : Ouahbi a-t-il fait le bon choix ?

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Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a choisi de titulariser Azzedine Ounahi lors des trois rencontres du Maroc face au Gabon, au Lesotho et au Mali.

Avec le gardien Yassine Bounou, Ounahi est le seul joueur à avoir débuté les trois matches.

Les raisons de ce choix restent inconnues, alors que le milieu de terrain n’avait pas effectué une bonne préparation à la prochaine saison avec son ancien club, Gérone, avant de rejoindre tardivement le Panathinaïkos.

Ounahi a ainsi disputé 240 minutes avec la sélection nationale, contre 179 minutes avec son club grec. Ce temps de jeu soulève des interrogations sur la pertinence du choix de Ouahbi et sur les évaluations réalisées en amont par les analystes de performance, le médecin de la sélection et les préparateurs physiques

Le choix de Mohamed Ouahbi a également fait réagir les supporters marocains. Certains s’interrogent sur la nécessité de titulariser Azzedine Ounahi lors des trois rencontres. Les 240 minutes disputées avec les Lions de l’Atlas alimentent ainsi le débat sur la gestion de son temps de jeu et sur l’opportunité de le ménager durant cette trêve internationale.

H.M.