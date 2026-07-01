L’OM de Nayef Aguerd a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille a annoncé, mercredi, la nomination de l’entraineur français Bruno Genesio sur le banc de son équipe première pour deux saisons en remplacement du Sénégalais Habib Beye.

L’arrivée de l’ex-entraineur de Lyon et Rennes « s’inscrit dans le nouveau cycle engagé par le club afin de poursuivre son développement et renforcer sa compétitivité au plus haut niveau », souligne l’OM dans un communiqué.

Fort de 300 matches en Ligue 1 et de 79 matchs en Coupe d’Europe, Genesio vient de se séparer de Lille avec lequel il a terminé la saison écoulée sur le podium de l’élite.

En choisissant de rejoindre l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio montre son adhésion au projet porté par le club et son ambition de bâtir un groupe capable de s’inscrire durablement parmi les références du football français et européen.

« Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent à ce que nous recherchons pour cette nouvelle étape », a ajouté le président du club, Stéphane Richard, relevant qu’au-delà de son parcours, l’OM a été convaincu par sa volonté de construire dans la durée.

Ancien footballeur reconverti entraineur, le nouvel entraineur du club phocéen a déjà disputé plus de 200 matches de première et deuxième division française en tant que joueur. Il rejoint l’OM à un moment particulier où l’UEFA lui a infligé des sanctions pour avoir enfreint les règles de fair-play financier, dont une amende de 10 millions d’euros, tout lui en évitant l’exclusion de la Ligue Europa pour la prochaine saison.

S.L.