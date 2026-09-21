L’entraîneur de l’OM salue les progrès d’Aguerd et Harit

Par LeSiteinfo avec MAP

Tous deux titulaires lors du Classique OM-PSG dimanche soir (1-2), Nayef Aguerd et Amine Harit réalisent un début de saison « satisfaisant », a indiqué lundi l’entraineur du club phocéen Bruno Genesio.

S’exprimant devant la presse après le choc contre le club parisien, le technicien marseillais a dit apprécier les deux internationaux marocains « même s’il reste encore une marche à franchir pour les retrouver à leur meilleur niveau ».

Tout proche de quitter Marseille cet été après avoir subi une opération pour pubalgie, Aguerd a été plusieurs fois décisif dans ses interventions défensives et ses rôles de relance, alors que Harit, revenu d’un prêt en Turquie, gagne en importance dans le système de jeu de Genesio.

« Amine est important dans l’équilibre du jeu vu sa culture tactique. A l’avenir, il devrait être plus décisif », a relevé l’entraineur, tout en lui souhaitant prompt rétablissement après sa blessure aux ischio-jambiers lors du choc contre le PSG.

D’après L’Equipe, « le milieu de terrain, contraint d’être remplacé à la 63e minute dimanche soir, n’a pas seulement été victime de crampes, mais il a été touché aux muscles et doit passer une IRM ».

Concernant le cas d’Aguerd, le technicien a affirmé qu’il est en net progrès après un long travail de remise en forme, soulignant que « le joueur n’est plus très loin de son meilleur niveau et c’est une bonne nouvelle pour nous ».

Le Paris Saint-Germain a remporté le Classique face à l’OM, réduit à dix après l’expulsion de leur capitaine Timothy Weah pour cumul de deux cartons jaunes (77e). Le groupe marseillais a également été pénalisé par la sortie sur blessure de leur ailier Igor Paixão puis de Harit.

S.L.