OM: Amine Harit de retour à l’entraînement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a repris les séances d’entraînement avant le déplacement à Troyes dimanche prochain pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, indique-t-on auprès du club.

Sorti sur blessure lors du Classique perdu face au PSG (1-2) le 20 septembre en 5e journée du championnat, l’ex-international marocain devrait réintégrer le groupe marseillais sous réserve de l’évolution de son état physique, précise la même source.

« Après plusieurs jours de soins, le retour éventuel d’Amine Harit offrirait une solution supplémentaire dans le secteur offensif de Marseille, compte tenu des forfaits de certains cadres », indique le quotidien sportif « L’Equipe ».

L’OM, 17e au classement du championnat, tentera ainsi de relancer sa saison après une trêve internationale compliquée, marquée par plusieurs blessures et une défaite en amical contre Montpellier.

Ce déplacement marquera également le début d’une séquence particulièrement chargée pour Marseille, avec huit rencontres à disputer en moins d’un mois, notamment face à Besiktas et Olympiakos en Ligue Europa.

Le club phocéen devra notamment se passer de son défenseur central Derek Cornelius, touché à la hanche lors d’un entraînement de la sélection canadienne. Cornelius, l’une des solutions défensives du club aux côtés de Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, et Egan Riley, ne devrait pas être disponible avant le début d’année 2027.

De même, le milieu de terrain nigérian Tochukwu Nnadi, blessé au ménisque à Monaco l’été dernier, s’avère apte prochainement à disputer des matches officiels après avoir pris la décision de ne pas être opéré.

S.L.