France: le club des Girondins de Bordeaux menacé de liquidation

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Girondins de Bordeaux, un club de football français fondé en 1936, risque la liquidation judiciaire après l’abandon lundi d’un projet de reprise porté par un fonds américain, ont rapporté des médias.

Le fonds d’investissement américain Park Bench vient d’annoncer ne « pas donner suite » au projet de rachat des Girondins, dont l’exclusion des compétitions nationales vient d’être confirmée par la Fédération française de football.

« Le tribunal laisse une ultime chance et un délai jusqu’au 22 septembre aux parties prenantes pour une éventuelle reprise malgré la rétrogradation du club confirmée par les instances du football », selon la même source.

Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) avait refusé, jeudi dernier, la réintégration du club bordelais aux championnats nationaux deux mois après la rétrogradation du club en raison de ses dérives financières.

Une décision qui a poussé le fonds d’investissement américain Park Bench, associé à d’autres investisseurs, à abandonner son projet du rachat de Bordeaux, affirmant dans un communiqué que « son offre était conditionnée à la participation du club aux championnats nationaux ».

« Il serait extraordinairement difficile pour tout propriétaire d’exploiter ce club en Régional 1 tout en supportant l’endettement existant et en honorant intégralement les obligations du plan de restructuration », a expliqué le fonds.

Le tribunal administratif de Paris avait confirmé, le mois dernier, l’interdiction du club de participer au championnat prononcée par les instances du sport français, enterrant un peu plus ses chances de sauvetage.

Réuni à titre exceptionnel à la demande de la ministre des Sports, Marina Ferrari, l’organe exécutif de la FFF a insisté sur le respect des règlements du football français, soulignant que l’ensemble des décisions rendues dans le cadre des recours intentés par la direction de Bordeaux lui avaient donné raison.