Maroc-Canada: les Lions de l’Atlas sont arrivés à Houston (VIDEO)

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Après leur qualification héroïque face aux Pays-Bas, les Lions de l’Atlas ont officiellement posé leurs valises au Texas ce mercredi 1er juillet 2026. Direction Houston, où les attend désormais un choc décisif face au Canada pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

La délégation marocaine est arrivée dans la métropole texane aux alentours d’une heure du matin, après avoir quitté son camp de base de Monterrey, au Mexique, au lendemain de son exploit face aux Néerlandais.

Les hommes de Mohamed Ouahbi devront relever un défi de taille contre une solide sélection canadienne, fraîchement qualifiée après sa victoire contre l’Afrique du Sud. Une affiche très attendue entre deux équipes ambitieuses qui rêvent de poursuivre leur aventure mondiale.

Le match est prévu samedi 4 juillet 2026 à partir de 18h00, sur la pelouse du NRG Stadium de Houston, rebaptisé « Houston Stadium », dans le cadre de la compétition pour un huitième de finale qui s’annonce intense et spectaculaire.

D.Y