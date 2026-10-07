Casablanca: le Conseil de la commune tient sa session ordinaire d’octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la commune de Casablanca a tenu, mercredi, sa session ordinaire au titre du mois d’octobre 2026, consacrée à l’examen de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.

Présidée par la première adjointe au maire de Casablanca, Malika Mezzour, cette session a été marquée notamment par la présentation du rapport d’information de la présidente du Conseil sur les principales activités et missions menées dans le cadre des attributions qui lui sont conférées.

Les membres du Conseil ont également pris connaissance d’une synthèse des rapports de gestion des arrondissements couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2026, ainsi que d’un état des actions en justice introduites devant les tribunaux entre la session ordinaire du mois de mai dernier et la présente session.

Le Conseil a, par ailleurs, approuvé à la majorité la création d’un bureau annexe de l’état civil « Al Abrar », qui sera installé au siège de l’annexe administrative Al Abrar, sur le territoire de l’arrondissement de Moulay Rachid.

Les autres points inscrits à l’ordre du jour ont été reportés à la deuxième séance de cette session, prévue le 22 octobre 2026.