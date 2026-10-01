Gilles Delaunay nommé Directeur Général de L’Oréal Maroc

Gilles Delaunay est nommé Directeur général de L’Oréal Maroc, et Laila Benjelloun Touimi devient Chairwoman de la filiale. Ces deux nominations prennent effet le 1er octobre 2026.

Gilles Delaunay pilotera l’activité de la filiale en qualité de Directeur Général. En tant que Chairwoman, Laila Benjelloun Touimi contribuera à renforcer l’ancrage institutionnel de L’Oréal Maroc et ses relations avec les parties prenantes marocaines, tout en accompagnant les activités de la Fondation L’Oréal dans le pays.

Présente au Maroc depuis 1943, L’Oréal a tissé au fil des décennies une relation durable avec le marché, ses partenaires et ses talents. Ces nominations stratégiques réaffirment l’engagement profond de L’Oréal en faveur d’une réussite durable, alors que la filiale poursuit son développement dans le Royaume.

Laila Benjelloun Touimi : un parcours construit au Maroc et au sein du Groupe

Diplômée de l’ISCAE, Laila Benjelloun Touimi rejoint L’Oréal Maroc en 2000 comme stagiaire. Elle y occupe plusieurs fonctions marketing avant de poursuivre son parcours à Paris, où elle contribue au développement de L’Oréal Paris dans la région Afrique–Moyen-Orient. De retour au Maroc en 2014, elle prend la direction de la Division des Produits Grand Public, puis est nommée Directrice Générale de L’Oréal Maroc en 2019.

Sous son leadership, la filiale a doublé son chiffre d’affaires et enregistré une forte croissance annuelle. Elle a également consolidé la position de la filiale sur le marché, avec une progression notable de sa part de marché. Parmi les autres étapes marquantes de son mandat figure l’installation de la filiale dans un nouveau siège doublement certifié HQE Gold et LEED Platinum avec un des plus hauts scores au Maroc. Elle a également accompagné le développement de programmes en faveur des femmes, des chercheuses en STEM et de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, ainsi que la mobilité internationale des talents marocains.

Gilles Delaunay : une expérience internationale au service du marché marocain

Gilles Delaunay compte 27 années d’expérience chez L’Oréal France et à l’international, dont plus de 20 au sein de la Division des Produits Grand Public. Il a accompagné le développement des activités du Groupe sur plusieurs marchés et contribué à des projets de transformation commerciale. Plus récemment, en tant que Global Commerce Transformation Officer, il a contribué à structurer et déployer des initiatives de transformation commerciale à l’échelle du Groupe.

En tant que Directeur général, il conduira les activités de L’Oréal Maroc et s’appuiera sur les atouts de la filiale ainsi que sur son expérience au sein du Groupe.

[Citation de Laila Benjelloun Touimi]

« Depuis plus de 80 ans, L’Oréal Maroc se développe grâce à l’engagement de ses collaborateurs, à la confiance de nos clients et aux relations solides nouées avec nos partenaires. Je tiens à les remercier toutes et tous ; je ressens une immense fierté pour le chemin parcouru, et surtout, pour ce que nous avons construit collectivement. Je suis heureuse de poursuivre cette aventure comme Chairwoman et de continuer à mettre mon expérience et ma connaissance de l’écosystème marocain au service de L’Oréal et de son rayonnement. »

[Citation de Gilles Delaunay]

« Le marché marocain de la beauté est dynamique et porté par des consommateurs aux attentes diverses, ainsi que par des acteurs au savoir-faire reconnu. Je suis très heureux de rejoindre L’Oréal Maroc et ses équipes. La filiale s’est développée grâce à leur engagement et à la confiance de ses partenaires ; je souhaite m’inscrire dans cette continuité, renforcer ces liens et poursuivre notre développement à l’écoute du marché. Notre ambition est de proposer une beauté qui répond aux aspirations des marocaines et des marocains. »