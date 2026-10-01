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Abdelilah Benkirane refuse de se rendre au siège du PAM

Alors qu’un accord de principe avait été trouvé pour organiser une rencontre, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du PJD, a annoncé qu’il ne se rendrait pas au siège du PAM à Rabat pour rencontrer la Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Dans une vidéo publiée mercredi soir, Benkirane a exclu que son parti s’y déplace, comme l’ont fait les autres formations politiques. « N’ouvrez pas les portes du siège pour nous attendre. Aucun membre ou dirigeant du PJD ne viendra », a-t-il déclaré à l’adresse d’El Mansouri.

Le secrétaire général du PJD a précisé lui avoir proposé de lui rendre visite à son domicile si elle souhaitait le rencontrer. Il a rappelé avoir lui-même rendu visite à plusieurs anciens Premiers ministres après sa nomination à la tête du gouvernement par le Roi Mohammed VI.

Rappelons que le PJD avait décidé, après les élections, de se maintenir dans l’opposition parlementaire et de ne pas participer au prochain gouvernement.

Par ailleurs, Abdelilah Benkirane, a affirmé que son parti était « satisfait des résultats obtenus lors de ces élections », soutenant qu’il s’agit de « bons résultats qui confirment que le parti a retrouvé sa place sur la scène politique ».

Ces résultats rendent le parti « fier du travail accompli », a-t-il poursuivi, soulignant que le PJD a consolidé sa position sur la scène politique et est devenu « une référence en matière de sérieux, d’intégrité et de démocratie ».

Le PJD était arrivé en quatrième position lors des élections législatives organisées le 23 septembre courant, en obtenant 54 sièges.

HM.