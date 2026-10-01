Gouvernement El Mansouri : le PPS n’a pas encore tranché

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, a affirmé, mercredi à Rabat, que le parti n’a pas encore tranché sur son positionnement politique lors de la prochaine étape.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre qu’il a eue avec la Cheffe du gouvernement nommée et chargée de former le nouvel Exécutif, Fatima Ezzahra El Mansouri, Benabdallah a fait état d’un débat clair et continu au sein du parti depuis la tenue des élections, précisant que le PPS n’a pas, jusqu’à présent, déterminé sa position définitive quant à la manière d’aborder cette nouvelle étape.

Cette question est également liée aux autres partis politiques nationaux, a-t-il relevé, notant que le PPS poursuivra ses discussions internes afin d’adopter la position adéquate.

De même, a-t-il poursuivi, le parti attendra l’achèvement de ce premier round de concertations, qui pourrait être suivi d’une autre rencontre, avant d’examiner les différentes possibilités qui se présenteront à cet égard.

Il a, par ailleurs, souligné que la nomination d’El Mansouri en qualité de Cheffe du gouvernement revêt une forte charge symbolique, dans la mesure où c’est la première fois dans l’histoire du Maroc qu’une femme est nommée à la tête de l’Exécutif.

Benabdallah a également indiqué que la rencontre avec El Mansouri a été l’occasion de s’informer d’un ensemble d’orientations sur lesquelles s’appuie la Cheffe du gouvernement nommée et la direction du Parti authenticité et modernité, ainsi que de mettre l’accent sur certaines questions qui suscitent l’intérêt des militants du PPS.

Cette rencontre a été aussi l’opportunité de réaffirmer certains principes fondamentaux qui guident l’action du Parti du progrès et du socialisme, notamment la nécessité de consolider l’espace démocratique, les libertés et les droits, ainsi que la question de la moralisation de la vie publique, qui soulève de nombreuses interrogations au sein de la société.

S.L