Panne mondiale de Microsoft: les services se rétablissent progressivement

Par LeSiteinfo avec MAP

Microsoft a fait état vendredi après-midi de progrès dans le rétablissement de ses logiciels en ligne, notamment en Amérique du Nord et en Europe, après une panne mondiale qui perturbe depuis la veille de nombreux services publics et entreprises.

Les dysfonctionnements, qui ont débuté en raison d’une « charge élevée » sur les infrastructures du groupe, touchent sa messagerie Outlook, ainsi que sa plateforme de communication Teams et son assistant d’intelligence artificielle Copilot, selon le géant américain.

Ce dernier a toutefois fait état vendredi après-midi de « progrès continus » dans le rétablissement de ses services, avec des « améliorations » en Amérique du Nord et « dans une grande partie de l’Europe », ainsi que des signes « encourageants » de reprise en Asie-Pacifique.

« Certains utilisateurs peuvent encore rencontrer des difficultés d’accès intermittentes » ou « des retards dans l’acheminement des courriels », a toutefois précisé le groupe dans un message sur le réseau social X.

« À ce stade, nous n’avons connaissance d’aucune activité malveillante à l’origine de cet incident », avait assuré plus tôt l’entreprise, promettant de faire toute la lumière sur les causes de ce problème majeur.

En juillet 2024, une autre panne informatique, liée à la mise à jour d’un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, avait déjà paralysé des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses autres organisations, provoquant une gigantesque pagaille à travers le monde.

Cette nouvelle perturbation s’est propagée à l’échelle mondiale en l’espace d’une heure, mettant hors service des produits du groupe dans des dizaines de pays et territoires, selon le site de suivi des pannes Downdetector.

Parmi les pays concernés, la Nouvelle-Zélande a diffusé un avis indiquant que sa « capacité à recevoir des courriels a(vait) été affectée par la panne mondiale de Microsoft. Cela impacte également toutes les ambassades, consulats et représentations de la Nouvelle-Zélande dans le monde », selon cet avis.

Le ministre de l’Économie du Japon, Ryosei Akazawa, a lui anticipé que cette panne aurait « un impact significatif » en raison du nombre élevé de personnes utilisant les logiciels de Microsoft concernés, dans un entretien au journal Asahi Shimbun.

« Impact grave »

Plusieurs entités locales service public de santé britannique, le NHS, ont de leur côté publié des messages sur X faisant état de difficultés.

Rachel Harrison, secrétaire nationale chargée des services publics au sein du syndicat britannique GMB, a indiqué que la panne avait « de graves répercussions » sur les services d’ambulances et les établissements du NHS.

« Les personnels des services téléphoniques 111 (conseil et orientation médicale, NDLR) et 999 (appels d’urgence, NDLR) ne peuvent pas transmettre les informations concernant les patients comme ils le font habituellement, ce qui entraîne une accumulation considérable de travail en attente et risque de provoquer le chaos », a-t-elle poursuivi.

Les interventions d’urgence, notamment pour des situations où le pronostic vital est engagé, semblent toutefois « épargnées », a-t-elle précisé.

« Un vendredi de libre »

À Paris, une école a demandé aux parents de privilégier les appels téléphoniques en cas de besoin.

Le bon fonctionnement des entreprises était aussi entravé par ces perturbations.

En Inde, des compagnies aériennes ont ainsi averti que les demandes de leurs clients pourraient ne pas leur parvenir.

Le constructeur américain de véhicules électriques Workhorse Group a reporté la publication de ses résultats du troisième trimestre et l’entreprise suisse Richemont, propriétaire du joaillier Cartier, a décalé la publication de ses résultats d’une quarantaine de minutes.

L’opérateur boursier Euronext a quant à lui invité les entreprises cotées sur ses marchés à le contacter si besoin par téléphone plutôt que par courriel, tout en assurant que ses opérations ses déroulaient sans problème.

« L’un des problèmes majeurs est l’indisponibilité de Copilot, on prend conscience de notre dépendance à cet outil », a témoigné auprès de l’AFP Yashmit Sharma, 26 ans, qui travaille dans l’audit à Londres.

Mais si, « en apparence, on affiche une certaine tristesse », au fond « ça ne dérange pas plus que ça. C’est presque comme si on gagnait un vendredi de libre… ».

« Je crois que c’est le premier vendredi, en près de 20 ans, où je me réveille sans aucun e-mail dans ma boîte de réception. J’ai donc pris contact avec mes clients par SMS ou via WhatsApp pour leur demander de nous joindre directement », a affirmé pour sa part Gary Brown, avocat de 43 ans à Londres.

« C’est juste frustrant, car nous dépendons énormément de la technologie ».

S.L.