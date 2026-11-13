Battue par l’Italie, la France sous pression avant le choc face à la Türkiye

Par LeSiteinfo avec MAP

Après son premier revers jeudi contre l’Italie (3-1), la sélection française jouera sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des nations dimanche prochain face à la Türkiye, dans un groupe extrêmement serré.

Les Bleus, dont c’est la première défaite sous la direction de Zinédine Zidane, devront battre les Turcs pour être sûrs de voir les quarts de finale de la compétition continentale.

Pour le sélectionneur français, l’urgence sera de retrouver un équilibre avant le rendez-vous décisif de dimanche à Bordeaux, alors que l’équipe sera privée de joueurs clés comme Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Dayot Upamecano, analyse le quotidien « L’Equipe ».

« Les Français voient leur avance disparaître et sont appelés impérativement à réagir lors de leur dernière rencontre de la phase de groupes », relève le journal sportif, rappelant qu’ils n’avaient besoin que d’un point à Milan pour valider leur ticket en quart du tournoi.

En position toujours favorable pour une qualification au prochain tour avec 10 points, l’équipe tricolore devrait toutefois éviter un cas de figure terrible dans lequel elle pourrait terminer troisième et donc être éliminée, prévient son confrère RMC Sport.

En cas de défaite contre la Türkiye et de victoire en même temps de la Belgique face à la Nazionale, les Diables Rouges, troisièmes avec 9 points, termineraient en tête du groupe. La deuxième place qualificative se jouerait alors entre la France et l’Italie qui compteraient chacune 10 points.

Privée notamment de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé lors de la rencontre de Milan, la sélection française s’appuyait jeudi soir sur une attaque remaniée, avec Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola.

En dépit d’un début de rencontre réussi avec à la clé une ouverture de score dès la 10e minute par Michael Olise, les Français ont ensuite manqué d’inspiration à la suite du but de l’égalisation de Francesco Esposito (26e), relançant complètement la rencontre.

Après la pause, la Squadra Azzurra accentue la pression : si Sebastiano Esposito manque d’abord un penalty, Davide Frattesi donnera finalement l’avantage aux Italiens à la 63e minute.

Douze minutes plus tard, Esposito transformait un nouveau penalty pour inscrire son deuxième but et sceller la victoire italienne.

S.L