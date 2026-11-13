Les tomates à 15 dirhams malgré les mesures du gouvernement

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Le prix des tomates reste élevé dans les marchés du Maroc. Ce vendredi matin, le coût du kilogramme atteignait 15 dirhams, ce qui a suscité le mécontentement des consommateurs qui ont exprimé leur colère sur la Toile.

Cette hausse intervient alors que le gouvernement vient d’annoncer des mesures pour protéger l’approvisionnement du marché national. À l’ouverture du Conseil de gouvernement jeudi, la cheffe du gouvernement, Fatima Zahra El Mansouri, a fait état de la création d’une commission interministérielle chargée de suivre l’évolution des prix.

Elle a également annoncé la suspension temporaire de la délivrance de nouvelles autorisations d’exportation de tomates, d’oignons et de pommes de terre. Une décision qui vise à préserver le marché intérieur, tout en tenant compte des intérêts des agriculteurs et des partenaires africains du Royaume, a-t-elle précisé.

La cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de garantir l’approvisionnement des marchés et de lutter contre la spéculation et les situations de monopole. Elle a aussi appelé à un suivi quotidien des prix et à une préparation anticipée du mois de Ramadan.

Dans l’immédiat, les prix constatés à dans le Royaume continuent de peser sur les consommateurs, qui attendent une baisse sur les étals.

H.M.