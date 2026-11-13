Elie Saab Casablanca Art of Living inaugure son nouveau showroom

Situé sur la route d’Azemmour à Casablanca, ce nouvel espace dévoile l’univers architectural et esthétique de la première adresse résidentielle signée ELIE SAAB au Maroc

ART OF LIVING x EKTAR inaugurent le nouveau showroom d’ELIE SAAB CASABLANCA ART OF LIVING, sur la route d’Azemmour. Une adresse incontournable pour découvrir, toucher et vivre en avant-première le premier projet résidentiel lifestyle brandé du Royaume.

Conçu comme une immersion dans l’univers de la Maison ELIE SAAB, le showroom invite les visiteurs à découvrir l’identité architecturale, les matériaux et les finitions qui caractérisent cette collection exclusive de résidences. Il offre une première expérience concrète de l’art de vivre imaginé pour le domaine, avant sa livraison prévue fin 2028.

LE SHOWROOM, VITRINE DE L’UNIVERS ELIE SAAB

Bien plus qu’un espace de vente, le showroom a été pensé comme une véritable vitrine de l’univers ELIE SAAB, où les codes de la Haute Couture rencontrent ceux de l’architecture et du design d’intérieur. Jeux de matières, palettes de couleurs, lignes contemporaines et finitions raffinées composent un parcours immersif, conçu pour se projeter dans sa future résidence.

Les visiteurs y découvrent les villas, appartements, duplex et penthouses du domaine, ainsi que les deux collections d’ambiances intérieures, Printemps/Été et Automne/Hiver, directement inspirées des collections Haute Couture de la Maison.

UNE ADHÉSION QUI SE CONFIRME

L’inauguration intervient dans une dynamique commerciale soutenue. Moins d’un an après son lancement, le projet enregistre une commercialisation remarquable, portée notamment par ses villas et ses penthouses. Une clientèle exigeante, au Maroc comme à l’international, y a trouvé une promesse rare : une signature mondiale, une architecture d’exception et un art de vivre pensé dans ses moindres détails.

« L’ouverture de ce showroom marque une étape importante dans la concrétisation de notre vision. L’accueil réservé au projet depuis son lancement confirme l’attente pour une offre qui associe une signature internationale, une architecture exigeante et une expérience de vie unique. Ce lieu donne aujourd’hui une dimension tangible à cette ambition. » Salma Essoudi Bensouda, Head of ART OF LIVING

QUAND LA HAUTE COUTURE DEVIENT ARCHITECTURE

Le domaine transpose dans la pierre les codes qui ont fait la renommée d’ELIE SAAB : des lignes pures, une lumière travaillée comme une étoffe, des matières nobles et ce sens du détail qui fait la différence. L’architecture porte la signature du studio international SAOTA, référence mondiale des résidences d’exception, associé à l’agence casablancaise GCAA – Ghali Chaoui Architecture et Associés.

Les villas se distinguent par leurs lignes contemporaines, leurs volumes généreux et leur ouverture sur l’extérieur. Les appartements, duplex et penthouses, conçus dans un esprit de fluidité et d’élégance offrent des configurations de 2 à 4 chambres. Certaines résidences regardent l’océan. Toutes portent les intérieurs signés ELIE SAAB Maison.

VIVRE COMME À L’HÔTEL, CHEZ SOI

Ici, le luxe ne s’arrête pas à la porte d’entrée. Pensé selon les codes du branded serviced living, le domaine réunit l’intimité d’une résidence privée et les attentions d’un grand hôtel. Au cœur du domaine, un clubhouse privé de 1 000 m². Plonger dans la piscine chauffée au petit matin. Enchaîner une séance de fitness ou de yoga et un rendez-vous au Business Lounge. Travailler depuis l’espace de coworking, puis s’évader dans les jardins paysagers et sur les parcours de running et de promenade. Les enfants ont leurs espaces de jeux. Et pour tout le reste, une conciergerie dédiée veille au quotidien des résidents. Le temps retrouvé : voilà, peut-être, le plus grand des luxes.

UN DOMAINE QUI SORT DE TERRE

Le gros œuvre, confié à GIDNA, l’un des acteurs de référence de la construction au Maroc, avance à bon rythme, pour une livraison prévue fin 2028. Le domaine s’engage aussi dans une certification HQE visant le niveau Excellent : un luxe conscient, pensé pour durer. Rendez-vous au showroom pour en vivre l’expérience, dès aujourd’hui. Showroom ELIE SAAB CASABLANCA ART OF LIVING Route d’Azemmour, Casablanca Ouvert tous les jours, sur rendez-vous 0522 09 33 09