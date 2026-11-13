Mauricio Pochettino prend les rênes de Manchester United

Par LeSiteinfo avec MAP

Manchester United a annoncé vendredi la nomination de l’Argentin Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur principal, en remplacement de Michael Carrick, limogé la veille après un début de saison difficile en Premier League.

Le club mancunien a précisé, dans un communiqué, avoir conclu un accord avec la Fédération américaine de football (US Soccer) pour permettre au technicien argentin et à son équipe de quitter leurs fonctions à la tête de la sélection des États-Unis, une fois leurs engagements achevés.

Actuellement sélectionneur des États-Unis, Pochettino (54 ans) dirigera ses deux dernières rencontres avec la sélection américaine face à Haïti, samedi et mardi, dans le cadre de la Ligue des nations de la Concacaf, avant de rejoindre Manchester la semaine prochaine, rapportent des médias britanniques.

Il devrait faire ses débuts sur le banc des Red Devils le 22 novembre, lors du déplacement à Liverpool en championnat.

Cette nomination intervient alors que Manchester United occupe la 18e place de la Premier League, avec une seule victoire en dix rencontres. Le club avait annoncé jeudi le départ de Michael Carrick, invoquant la nécessité d’un changement après un début de saison décevant.

Nommé initialement en janvier 2026, Carrick avait permis à Manchester United de terminer troisième du championnat précédent, avant d’être confirmé dans ses fonctions jusqu’en 2028.

Pochettino retrouve ainsi la Premier League, où il a notamment conduit Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019. Il a également remporté le championnat de France et la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain.

S.L.