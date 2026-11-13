Après sa grave blessure, Hamza Igamane entrevoit le bout du tunnel

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant international marocain Hamza Igamane, sociétaire du LOSC Lille, se trouve en phase de reprise de la compétition pendant la trêve internationale, indique le club nordiste sur son site web.

Absent depuis le début de l’année en raison d’une grave blessure au genou, Igamane poursuit son travail de réintégration progressive de l’entrainement collectif, souligne Lille, précisant que l’avant-centre participe à des séances de finition devant le but.

Le club de Ligue 1 a par la même occasion diffusé une vidéo montrant l’ancien sociétaire de Rangers en train de participer à un exercice de tir dans la surface de réparation en compagnie de son coéquipier Ayase Ueda.

« Les journées les plus compliquées sont derrière moi. Le meilleur est encore à venir », a écrit le joueur sur son compte Instagram, quelques jours après l’annonce de la prolongation de son contrat avec le club jusqu’en 2031.

À travers cet engagement de longue durée, le LOSC réaffirme sa confiance envers le Lion de l’Atlas, à l’approche de son retour après la grave blessure contractée lors de la finale de la CAN, le 18 janvier dernier à Rabat.

Recruté à l’été 2025 en provenance des Glasgow Rangers, Igamane a progressivement confirmé son potentiel dans le championnat français d’élite, inscrivant cinq buts en 13 rencontres de Ligue 1, auxquels se sont ajoutées quatre réalisations en cinq matchs de Ligue Europa.

« Dans un contexte toujours très difficile pour un joueur victime d’une grave blessure et d’une longue indisponibilité, il nous tenait à cœur de manifester à Hamza l’immense confiance que nous avons en lui », a affirmé le président du club, Olivier Létang.

Selon l’entraineur Davide Ancelotti, le retour au groupe professionnel du jeune joueur, formé à l’académie des FAR Rabat, est espéré après la trêve internationale de novembre.

S.L.