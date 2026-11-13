Gissah arrive au Maroc : la maison de parfums du Golfe ouvre ses portes le 15 novembre

Gissah arrive au Maroc le 15 novembre. La maison de parfums de luxe venue du Koweït a une promesse simple : faire de chaque fragrance une histoire.

Une maison qui raconte des histoires

En arabe, Gissah signifie « histoire ». Ce nom n’a rien d’un hasard. Fondée au Koweït en 2019, la maison puise dans l’héritage olfactif du Moyen-Orient. Elle travaille l’oud, l’ambre, le cuir et le musc. Pourtant, elle ne s’enferme pas dans la tradition. Ses créations associent ces notes profondes à des accords plus frais et modernes. Elle propose ainsi des parfums pour hommes comme pour femmes, entre héritage et design contemporain. Au Maroc, le parfum accompagne chaque fête et chaque moment de vie. Ce récit devrait donc y trouver un écho naturel. D’ailleurs, de nombreux amateurs connaissent déjà la marque avant même son arrivée officielle.

Du Golfe à Oxford Street, une ascension express

En sept ans à peine, Gissah a conquis le Golfe. Elle figure parmi les marques de parfumerie les plus en vue de la région. Elle compte aujourd’hui plus de 180 points de vente. On la trouve en Arabie saoudite, au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et à Oman. La maison a ensuite changé d’échelle. En janvier 2026, elle est devenue Partenaire Parfum officiel de l’AS Roma. En avril 2026, elle a ouvert une vitrine sur Oxford Street, à Londres. Le Maroc s’apprête désormais à écrire le chapitre suivant.

Casablanca, Rabat, Tanger, Fès : le réseau se dévoile

Pour s’implanter au Maroc, Gissah s’appuie sur Rasmal Group, son distributeur exclusif dans le Royaume. Ce groupe marocain est spécialisé dans le retail et le développement de marques internationales. Le réseau démarre fort. Un flagship ouvrira au Morocco Mall, à Casablanca. Quatre kiosques le complètent : Aeria Mall à Casablanca, Arribat Center à Rabat, Tanger City Center à Tanger et Borj Fez à Fès. Les visiteurs y retrouveront les best-sellers de la maison. En tête d’affiche, il y aura Imperial Valley, le parfum signature lancé en 2021. Pour beaucoup d’amateurs, son accord cuir et oud est la porte d’entrée dans l’univers Gissah. « Le Maroc a une relation unique au parfum », souligne Bashar AlAmir, PDG de Gissah.

Rendez-vous donc le 15 novembre pour découvrir la suite de l’histoire.