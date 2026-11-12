France: trois fausses alertes à la bombe dans des établissements scolaires

Trois fausses alertes à la bombe ont eu lieu jeudi matin dans des établissements scolaires, a indiqué le ministère de l’Education nationale, au lendemain de menaces semblables dans des écoles en Italie.

« Trois alertes à la bombe et levées de doute ce matin dans trois académies », a fait savoir le ministère, sans plus de détails sur les établissements concernés. Selon des médias locaux, ces événements sont survenus à Marseille, dans le Jura et à Laon (Aisne) et ont entraîné des évacuations.

S.L.