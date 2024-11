Microsoft lance son AI Tour au Maroc

L’IA est l’une des technologies de rupture les plus puissantes depuis des décennies, et son utilisation et sa mise en œuvre dans les méthodes de travail quotidiennes ont le pouvoir de changer le paysage commercial à l’échelle mondiale et en Afrique.

Pour bénéficier de la transformation mondiale en cours, les entreprises et les populations africaines doivent avoir les moyens d’exploiter le potentiel de l’IA qui change la donne. L’opportunité est immense – les analystes prédisent que la technologie pourrait accroître l’économie africaine de 50 % du PIB actuel d’ici 2030 si le continent pouvait s’approprier ne serait-ce que 10 % du marché mondial de l’IA. En exploitant la puissance de l’IA, Microsoft vise à stimuler la croissance dans tous les secteurs afin de résoudre les problèmes urgents en Afrique et au-delà.

Microsoft s’engage à soutenir les startups au Maroc en s’appuyant sur le pouvoir de transformation de l’IA. Des initiatives telles que Microsoft for Startups Founders Hub permettent aux startups d’accéder à des ressources essentielles, notamment des crédits Azure, des modèles d’IA et un soutien technique pour leur permettre de construire et de mettre à l’échelle des solutions innovantes. Plus de 300 startups dans différents secteurs, notamment la santé, l’agriculture, l’ISF, l’énergie et le développement durable, tirent parti du programme Microsoft for Startups pour accélérer leur innovation.

Conscient de la nécessité d’explorer tout le potentiel de l’intelligence artificielle, Microsoft lance son AI Tour en Afrique avec un événement au Maroc. L’AI Tour est un événement gratuit d’une journée où les chefs d’entreprise, les partenaires, les professionnels de l’informatique et la communauté des développeurs peuvent se réunir pour découvrir les dernières avancées de la technologie de l’IA et la manière dont elles peuvent être appliquées pour stimuler l’innovation et la croissance dans diverses industries.

Le Microsoft AI Tour propose des présentations et des tables rondes avec des experts de l’IA et des leaders de l’industrie, y compris des dirigeants de Microsoft, qui donneront un aperçu de l’avenir de l’IA et de son impact sur les entreprises et la société. Chaque étape de la tournée met également en lumière les réussites de clients et de partenaires locaux qui démontrent comment l’IA est utilisée pour résoudre des problèmes concrets et stimuler les approches commerciales.

D’ores et déjà, les startups marocaines développent des solutions innovantes aux défis du monde réel auxquels sont confrontés leurs compatriotes. Dans le secteur de l’agriculture, PCS Agri propose des outils pratiques pour les agriculteurs et les agro-industriels utilisant l’IA, l’apprentissage automatique et l’IdO pour améliorer leurs opérations agricoles quotidiennes, tandis qu’ATLAN Space utilise l’IA pour rendre les véhicules aériens sans pilote (drones) complètement autonomes, plus efficaces et capables de voler en toute sécurité au-delà de la ligne de mire visuelle de l’opérateur pour remplir des fonctions dans divers secteurs.

Le Microsoft AI Tour au Maroc mettra encore plus en évidence cet engagement à soutenir les startups. En favorisant un environnement collaboratif et en fournissant une expérience pratique, Microsoft vise à stimuler la croissance et l’innovation au sein de l’écosystème des startups marocaines, en veillant à ce que les entrepreneurs locaux puissent exploiter tout le potentiel de l’IA pour créer des solutions impactantes.

Pour les dirigeants d’entreprise, il s’agit d’une occasion unique de comprendre comment l’IA peut stimuler la croissance et l’innovation au sein de leur organisation, tandis que les praticiens techniques peuvent acquérir une expérience pratique et apprendre des experts pour rester à la pointe des tendances en matière d’IA qui évoluent rapidement. Les passionnés de l’IA qui s’intéressent aux dernières technologies de l’IA et à leurs applications sont également les bienvenus à cet événement.

La visite propose des approches pratiques de l’utilisation de l’IA pour améliorer la productivité et fournir des solutions efficaces. Des ateliers et des sessions de formation approfondie sur des sujets aussi variés que « Mesurer l’impact commercial des applications intelligentes », « Conduire une innovation sécurisée en matière d’IA » et « Assurer votre avenir à l’ère de l’IA », aideront les praticiens techniques et les chefs d’entreprise à comprendre et à mettre en œuvre des solutions d’IA de manière efficace, en acquérant des connaissances sur des technologies d’IA telles que Microsoft Copilot, GitHub et Azure AI Studio.

« Microsoft comprend que le sens des affaires ne suffit pas à aider les dirigeants à comprendre l’impact de l’IA sur leur entreprise. Et comme les technologies d’IA deviennent de plus en plus complexes, les dirigeants doivent être en mesure de lancer, de soutenir et même d’évaluer les initiatives d’IA par rapport aux impératifs stratégiques de l’entreprise. Le Microsoft AI Tour rassemble des chefs d’entreprise, des praticiens techniques et des passionnés d’IA pour explorer l’incroyable potentiel de cette technologie », déclare Salima Amira, Maroc Country Manager, Microsoft.

Outre le Maroc, le Microsoft AI Tour s’arrêtera en Afrique du Sud en janvier 2025, en Égypte et au Nigeria en février 2025, et au Kenya en mars 2025. Pour plus d’informations ou pour réserver votre place, visitez link.