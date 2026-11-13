Festival du Caire: Nisrine Erradi mise sur le caftan marocain

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Nisrin Erradi a choisi de célébrer le savoir-faire marocain lors de sa participation au Festival international du film du Caire. Sur le tapis rouge, l’actrice est apparue dans un caftan en velours noir signé par la créatrice Zineb El Ghazali.

Ornée de broderies minutieuses, la tenue était accompagnée d’une coiffe traditionnelle et de boucles d’oreilles, dans un ensemble associant les codes du patrimoine vestimentaire marocain à des touches contemporaines.

Sur Instagram, la comédienne a exprimé sa fierté de porter le caftan marocain à ce rendez-vous cinématographique, décrivant sa tenue comme une œuvre mettant en valeur le patrimoine et le travail des artisans du Royaume.

Nisrin Erradi a également remercié les personnes ayant contribué à ses différentes apparitions durant le festival.

H.M.