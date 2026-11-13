Chute d’un câble électrique: le trafic du tramway perturbé à Casablanca

La circulation du tramway de Casablanca a été temporairement interrompue ce vendredi sur les lignes T1 et T2, après la chute d’un câble électrique à proximité de la station Derb Ghallef.

Selon Casa Tramway, un câble extérieur au réseau est tombé sur les lignes électriques alimentant le tramway, affectant la circulation sur les deux lignes.

Les équipes de maintenance, les services de police et la Protection civile sont mobilisés pour sécuriser les lieux et permettre la reprise du service dans les meilleurs délais. Aucun horaire de rétablissement n’a été communiqué à ce stade.

H.M.