Visa Espagne: BLS Rabat supprime les rendez-vous pour certaines catégories

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La procédure de demande de visa pour l’Espagne connaît un assouplissement pour certaines catégories de voyageurs. Le consulat général d’Espagne à Rabat a annoncé de nouvelles modalités permettant à plusieurs profils de déposer directement leurs demandes de visa Schengen auprès des bureaux de BLS, sans avoir à prendre rendez-vous au préalable.

Selon les précisions communiquées par le consulat dans une publication, ce dispositif est accessible du lundi au vendredi, entre 9h et 11h, dans les bureaux de BLS à Rabat.

Cette facilité concerne toutefois exclusivement les personnes dont les passeports ont été délivrés dans le ressort territorial de compétence du consulat général d’Espagne à Rabat. Les demandeurs concernés doivent également présenter leur passeport comportant au moins leur dernier visa précédent.

Quels demandeurs peuvent bénéficier de cette procédure ?

Le dépôt direct sans rendez-vous est ouvert à plusieurs catégories de demandeurs, notamment les étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur espagnols, publics ou privés, ainsi que les étudiants en master et en études supérieures.

Sont également concernés les participants aux programmes d’échange Erasmus, les bénéficiaires de stages d’une durée inférieure à 90 jours, ainsi que les personnes invitées à participer à des formations, séminaires et conférences organisés au sein des universités espagnoles.

Des conditions à vérifier avant le dépôt

Le consulat invite les personnes souhaitant se rendre en Espagne à vérifier au préalable la catégorie de visa correspondant à leur situation ainsi que les conditions requises pour en bénéficier.

Cette procédure ne constitue donc pas une suppression générale de la prise de rendez-vous pour les demandes de visa Schengen. Elle reste réservée aux profils expressément concernés et soumis aux conditions fixées par les autorités consulaires espagnoles.