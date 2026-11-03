La CGEM salue le tournant historique que connait le dossier du Sahara marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a salué la teneur du communiqué du Cabinet Royal du 30 octobre dernier, publié à l’issue de la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la question du Sahara marocain, qui connaît un tournant historique.

« Le tournant historique que connaît ce dossier consacre la justesse de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a permis de renforcer la position du Royaume sur la scène internationale et d’élargir le soutien au Plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base de discussions politiques », a indiqué la CGEM dans un communiqué.

Dans ce sens, la CGEM a réaffirmé l’attachement indéfectible du secteur privé marocain à l’intégrité territoriale du Royaume, un attachement qui se traduit, sur le terrain, par l’engagement des entreprises en faveur du développement des Provinces du Sud.

« Depuis le lancement, en 2015, du Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud par Sa Majesté le Roi, la transformation économique de ces territoires s’est accélérée », a précisé la Confédération.

Elle a relevé, à cet égard, que la voie express Tiznit-Dakhla, baptisée « Donald J. Trump Highway », et le futur port Dakhla Atlantique ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement économique et commercial, tandis que le projet de Gazoduc Africain Atlantique ouvre la voie à une forte coopération énergétique à l’échelle du continent.

« L’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique renforce, quant à elle, la vocation des Provinces du Sud comme trait d’union entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde », a poursuivi la même source.

La CGEM a souligné, en outre, qu’elle continuera à se mobiliser et à encourager activement les investissements productifs dans le Sahara marocain et poursuivra son action pour faire des provinces du Sud un hub de croissance, d’intégration continentale et de prospérité.