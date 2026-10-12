Programme « Food for Progress »: le Maroc va bénéficier d’une subvention américaine

Le Maroc sélectionné pour une subvention de 33,1 millions de dollars de l’USDA dans le cadre du programme Food for Progress

Le Maroc a été sélectionné par le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) parmi sept pays pour bénéficier d’une nouvelle subvention de cinq ans dans le cadre du programme «Food for Progress»!

Cette subvention de l’USDA destinée au Maroc, d’un montant pouvant atteindre 33,1 millions de dollars, vise à renforcer les secteurs de la sécurité sanitaire des aliments et de l’élevage du Royaume. Soutenu par la vente de 33 000 tonnes métriques de tourteaux de soja et de blé cultivés aux États-Unis, le projet sera mis en œuvre par Counterpart International et devrait bénéficier à environ 5 000 personnes.

Alors que nous célébrons 250 ans d’amitié, nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat économique et de continuer à prospérer ensemble dans les années à venir.

S.L.