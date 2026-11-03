Salon du chocolat à Paris: une Marocaine primée

Par LeSiteinfo avec MAP

La jeune créatrice culinaire marocaine, Touria Laalioui-Mbarek, a reçu le Grand Prix du Paris-Brest de la Pâtisserie Française, dans la catégorie « amateurs », décerné à l’occasion du Salon du Chocolat & de la Pâtisserie de Paris (28 octobre-1er novembre).

Le concours parrainé par le célèbre chef pâtissier français Pierre Hermé mettait au défi des candidats amateurs pour réaliser « un Paris-Brest revisité », grand classique de la pâtisserie française, selon la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers (CNAP) en France, organisatrice du prix.

Dans une déclaration à la MAP, Touria Laalioui-Mbarek, qui a proposé une revisite de ce classique avec une touche marocaine, s’est dite très honorée et fière de remporter le 1er prix du concours du Meilleur Paris-Brest 2026 avec cette création.

« J’ai souhaité mettre le Maroc et la richesse de son terroir à l’honneur, en revisitant ce grand classique de la pâtisserie française avec des saveurs marocaines, notamment l’amlou et l’huile d’argan », a expliqué la récipiendaire marocaine, connue sous la signature « Les Recettes de Touria ».

Et de conclure que cette victoire représente, à ses yeux, « une immense fierté, celle d’avoir réussi à faire rayonner notre patrimoine culinaire marocain à travers une pâtisserie emblématique française ».

La CNAP, présidée par le pâtissier Laurent Le Daniel, meilleur Ouvrier de France, a dévoilé les lauréats de cette première édition du Grand Prix du Paris-Brest de la Pâtisserie Française, lors d’une cérémonie organisée ce week-end dans le cadre du Salon du Chocolat & de la Pâtisserie de Paris, événement réunissant « celles et ceux qui font vivre le chocolat aujourd’hui : artisans, chefs, créateurs et passionnés venus du monde entier ».