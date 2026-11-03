Terrorisme: deux cellules démantelées au Maroc depuis le début de 2026

Les services de sécurité marocains ont réussi à démanteler deux cellules terroristes depuis le début de l’année 2026 et à déjouer plusieurs projets visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume. C’est ce qui ressort du rapport du ministère de l’Intérieur, qui revient sur les principales opérations menées contre la menace terroriste.

En mars dernier, une opération sécuritaire conjointe avec les autorités espagnoles a permis de démanteler une cellule affiliée à l’organisation terroriste Daech, active entre le Maroc et l’Espagne. Deux individus ont été interpellés à Tanger. Ils sont soupçonnés d’avoir apporté un soutien financier et logistique à ce réseau, selon le rapport.

Quelques mois plus tard, en juillet, les services de sécurité ont déjoué un projet terroriste qualifié de particulièrement dangereux. L’opération a abouti à l’arrestation de dix personnes réparties dans sept villes du Royaume. Les investigations ont révélé leurs liens opérationnels avec la branche de Daech dans la région du Sahel.

D’après le ministère de l’Intérieur, les suspects projetaient de cibler des infrastructures sensibles au Maroc au moyen d’une voiture piégée. Les opérations ont également permis la saisie d’armes blanches ainsi que de documents et de plans liés à la fabrication d’explosifs.

La menace numérique également dans le viseur

Au-delà du démantèlement de ces réseaux, les autorités ont renforcé leur vigilance face aux menaces terroristes liées à l’espace numérique, notamment le recrutement de personnes vulnérables à l’idéologie extrémiste sur Internet et le phénomène des « loups solitaires ».

Le rapport souligne que la veille numérique a permis d’identifier et d’interpeller plusieurs individus influencés par des contenus extrémistes diffusés en ligne. Ces interventions ont notamment contribué à faire échouer des projets d’actions violentes individuelles avant leur passage à l’acte.

Ces opérations interviennent dans un contexte marqué par la montée des menaces liées aux ramifications régionales de Daech en Afrique, particulièrement dans les régions du Sahel, du Sahara et de la Corne de l’Afrique. Ces groupes cherchent à recruter de nouveaux adeptes et à étendre leurs activités à d’autres pays.

Une coopération internationale renforcée

En parallèle de ses opérations sur le territoire national, le ministère de l’Intérieur poursuit sa participation à des ateliers, séminaires et conférences consacrés à la lutte contre le terrorisme et son financement.

Cette coopération se traduit notamment par des échanges d’expertise avec plusieurs institutions et organisations internationales spécialisées, parmi lesquelles le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, la Coalition internationale contre Daech et la Ligue des États arabes.