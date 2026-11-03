Economie

Devises vs Dirham: les cours du mardi 03 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 novembre 2026 - 11:06
AFP
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 03 novembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0823 – 11,7173

1 DOLLAR U.S.A. 9,00520 – 10,4656

1 DOLLAR CANADIEN 6,44890 – 7,49470

1 LIVRE STERLING 12,0820 – 14,0420

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0820 – 14,0420

1 FRANC SUISSE 11,0290 – 12,8170

1 RIYAL SAOUDIEN 2,39930 – 2,78830

1 DINAR KOWEITIEN 28,9000 – 33,5860

1 DIRHAM E.A.U. 2,45170 – 2,84930

1 RIYAL QATARI 2,46980 – 2,87040

1 DINAR BAHREINI 23,8680 – 27,7380

100 YENS JAPONAIS 5,70210 – 6,62670

1 RIYAL OMANI 23,3900 – 27,1840.

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