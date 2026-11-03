Economie
Devises vs Dirham: les cours du mardi 03 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 03 novembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0823 – 11,7173
1 DOLLAR U.S.A. 9,00520 – 10,4656
1 DOLLAR CANADIEN 6,44890 – 7,49470
1 LIVRE STERLING 12,0820 – 14,0420
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0820 – 14,0420
1 FRANC SUISSE 11,0290 – 12,8170
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39930 – 2,78830
1 DINAR KOWEITIEN 28,9000 – 33,5860
1 DIRHAM E.A.U. 2,45170 – 2,84930
1 RIYAL QATARI 2,46980 – 2,87040
1 DINAR BAHREINI 23,8680 – 27,7380
100 YENS JAPONAIS 5,70210 – 6,62670
1 RIYAL OMANI 23,3900 – 27,1840.
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